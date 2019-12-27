Подрядчики до конца года должны установить камеры в детсадах и школах Нижнего Тагила

Подрядчики были у меня, они просто не успевают. Монтажные работы выполнены, но очень много замечаний и документы они просто не подготовили. Один из них [подрядчик] — «Битбук», сказал Пётр Роговой.

Глава города Владислав Пинаев сообщил, что если работы и документы не будут сданы в срок, то подрядчики не получат деньги за выполненные работы.

Если мы деньги вернём — они их больше не получат. Потом пусть идут в суды, судятся, сказал Владислав Пинаев.

ООО «Битбук» в частности занимается установкой камер видеонаблюдения в детских садах и школах Дзержинского района. Подрядчик рассказал TagilCity.ru, что работы завершит до конца года.

В школах срок был до 23 числа [декабря]. Мы сделали, но были некоторые недочеты. Камеры работают, всё в порядке, но где-то повернуть надо — небольшие замечания. Устраним до конца года. По садикам тоже всё успеваем, всё уже стоит и работает. Проверка приезжала, тоже было несколько замечаний, но их устранили. В понедельник, думаю, приёмка будет, рассказал исполнительный директор ООО «Битбук» Дмитрий Чуриков.