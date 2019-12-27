РУСАДА оспорит решение WADA об отстранении России от международных соревнований
Вчера, 23:13ОбществоФото: pixabay.com
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило официальное письмо во Всемирное антидопинговое агентство, где выразило протест против решения организации об отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.
Когда WADA получит письмо, то организация направит официальное уведомление о споре в международный спортивный арбитраж в Лозанне.
Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что подача апелляции на отстранение России бесперспективна.
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