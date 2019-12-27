С 2020 года в России вводится ряд мер для поддержки рождаемости
В России с 2020 года в рамках нацпроекта «Демография» вводятся дополнительные меры для повышения рождаемости, сообщает ТАСС.
С 1 января следующего года до трех лет увеличится срок выплаты ежемесячного пособия на первого или второго ребенка. Сейчас денежная поддержка выплачивается до достижения ребенком полутора лет. Также этим видом пособия смогут воспользоваться большее количество семей, так как будет учитываться среднедушевой доход родителей не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, а не полуторакратной, как сейчас.
С начала 2020 года увеличивается число регионов, где из федерального бюджета будут софинансироваться ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. В список попадут все регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.
Кроме того, с 1 января 2020 года у семей с третьим ребенком появится возможность для частичного погашения ипотеки средствами федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей. Также на одну тысячу увеличивается стоимость родового сертификата. Эта сумма будет направляться на оплату оказания женщинам психологической поддержки для снижения количества абортов.