С 2020 года в России вводится ряд мер для поддержки рождаемости

С 1 января следующего года до трех лет увеличится срок выплаты ежемесячного пособия на первого или второго ребенка. Сейчас денежная поддержка выплачивается до достижения ребенком полутора лет. Также этим видом пособия смогут воспользоваться большее количество семей, так как будет учитываться среднедушевой доход родителей не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, а не полуторакратной, как сейчас.

С начала 2020 года увеличивается число регионов, где из федерального бюджета будут софинансироваться ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. В список попадут все регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.