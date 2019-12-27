В Екатеринбурге Роспотребнадзор начал изымать снюсы из магазинов
Специалисты Роспотребнадзора начали изымать снюсы из магазинов в Екатеринбурге, пишет Е1.
Сегодня, 27 декабря, в магазинах столицы Урала прошли проверки. Санврачи проверяли торговые точки, в которых торгуют снюсами — никотиносодержащими жевательными конфетами, леденцами. В одной такой конфете содержание никотина больше, чем в трех пачках сигарет.
Проверки начались в связи с приказом Центрального аппарата и поручения правительства.
В Роспотребнадзоре по Свердловской области пояснили, что после приказа у них появились основания изымать снюсы. Кроме того, снюсы приравняли к пищевой продукции.
То есть теперь снюсы должны соответствовать всем нормам пищевой продукции. Мы можем потребовать все документы, которые доказывают их безопасность. Но таких документов на снюсы нет, рассказали специалисты.
Помимо никотина снюсы содержат множество вредных химических элементов. Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области обращаются к жителям Екатеринбурга и области с просьбой сообщать им о торговых точках, где торгуют снюсом.