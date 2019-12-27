В Екатеринбурге Роспотребнадзор начал изымать снюсы из магазинов

Сегодня, 27 декабря, в магазинах столицы Урала прошли проверки. Санврачи проверяли торговые точки, в которых торгуют снюсами — никотиносодержащими жевательными конфетами, леденцами. В одной такой конфете содержание никотина больше, чем в трех пачках сигарет.

Проверки начались в связи с приказом Центрального аппарата и поручения правительства.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области пояснили, что после приказа у них появились основания изымать снюсы. Кроме того, снюсы приравняли к пищевой продукции.

То есть теперь снюсы должны соответствовать всем нормам пищевой продукции. Мы можем потребовать все документы, которые доказывают их безопасность. Но таких документов на снюсы нет, рассказали специалисты.