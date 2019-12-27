Сестру министра финансов Чувашии отправили в тюрьму за вымогательство

Ранее Маргарита Замчинская руководила ЗАО «Аудит-Консалтинг». Ее фирма регулярно получала от властей Чувашии контракты на проведение аудиторских проверок как в государственных организациях, так и в серьезных коммерческих структурах.

В феврале 2016 года Замчинская осуществляла аудит крупной чебоксарской компании «Экра». Прокуратура доказала в суде, что осужденная начала угрожать передать данные фирмы ее экс-учредителю. Последний как раз судился со своими бывшими компаньонами в арбитражном суде. Экс-учредитель требовал выплатить ему свыше 600 миллионов рублей. За свое молчание Замчинская вымогала у собственников «Экры» 25 миллионов рублей. Получить она успела лишь 15 миллионов рублей. Сестру министра финансов Чувашии задержали в момент получения денег, информирует Newsnn.ru.

Дело Маргариты Замчинской рассматривалось в закрытом режиме. Свою вину осужденная так и не признала. Несмотря на тяжесть совершенного преступления, суд приговорил родственницу главы Минфина Чувашии лишь к семи годам условно. Также ее отстранили на два года от аудиторской деятельности.

Обвинение не согласилось со столь мягким приговором. Прокурор подал апелляцию. В документе обвинитель отметил, что Замчинская так и не призналась в содеянном. На суде она отказалась от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Вынесение условного приговора сестре высокопоставленной чиновницы взбудоражило российскую общественность. Отдельные федеральные средства массовой информации изо всех сил старались обелить Замчинскую. Пользователи социальных сетей бурно обсуждают решение суда. Многие полагают, что министр финансов Чувашии Светлана Енилина могла повлиять на суд, который в итоге вынес на удивление мягкий приговор ее сестре.