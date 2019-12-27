Шоу бизнесмена Игоря Алтушкина «#startup_reality» запустят на федеральном канале
Шоу главы РМК Игоря Алтушкина, в котором уральские предприниматели запускают собственное дело и борются за стартовый капитал, выйдет на федеральном канале в 2020 году, сообщает Ура.ру.
Премьерный показ состоится 4 января на РБК.
В телеэфире будут показаны новые серии шоу «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса», а также с прошлых этапов проекта.
Наблюдать за тем, как идут дела предприимчивых уральцев, узнать, какие советы им дают наставники и кто из стартаперов получит деньги на развитие своего дела, можно будет по будням в 15:00 и по выходным с 13:00. В эфир попадут все девять серий, рассказали Ура.ру организаторы проекта.
Когда шоу только запускалось, организаторам поступило 450 заявок. Каждый участник, прошедший отбор, получил грант в 200 тысяч рублей для разработки продукта. Принять участие в шоу могут молодые люди от 18 до 30 лет, которые мечтают о собственном бизнесе. Прошедший все этапы и предложивший лучший проект, получит в финале два миллиона рублей.