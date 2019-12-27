Турчак: администрация президента получила предложения «Единой России» в соцсфере
Сегодня, 16:15ОбществоФото: kremlin.ru
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Члены партии «Единая Россия» направили в администрацию президента ряд инициатив в социальной сфере. По словам секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, его однопартийцы рассчитывают, что их предложения учтут в ежегодном послании президента Российской Федерации.
Турчак сообщил, что «Единая Россия» проработала конкретные идеи, касающиеся социальной сферы. В партии надеются на поддержку со стороны президента и правительства, информирует Newsnn.ru.
С начала 2020 года «Единая Россия» начнет выстраивать свою работу в отношении россиян по трем ключевым направлениям. Первое направление - это защита, второе — забота, третье — благополучие. Секретарь Генерального совета партии потребовал от своих коллег оценивать эффективность собственной деятельности, исходя из указанных выше установок.
Добавим, что в 2020 году ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию должно состояться 15 января.
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