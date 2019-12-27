Турчак: администрация президента получила предложения «Единой России» в соцсфере

Турчак сообщил, что «Единая Россия» проработала конкретные идеи, касающиеся социальной сферы. В партии надеются на поддержку со стороны президента и правительства, информирует Newsnn.ru.

С начала 2020 года «Единая Россия» начнет выстраивать свою работу в отношении россиян по трем ключевым направлениям. Первое направление - это защита, второе — забота, третье — благополучие. Секретарь Генерального совета партии потребовал от своих коллег оценивать эффективность собственной деятельности, исходя из указанных выше установок.