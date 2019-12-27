В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли женщине вовремя доехать до роддома
Сегодня, 15:18ОбществоФото: ГИБДД по Свердловской области
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В Екатеринбурге инспекторы ДПС встретили из роддома свердловчанку, которой помогли 23 декабря, сообщает ГИБДД по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время дежурства на улице Трактовой в Екатеринбурге к сотрудникам ГИБДД обратился мужчина, он был очень взволнован и рассказал, что его супруга рожает. Семья не стала дожидаться скорой помощи, а поехала в роддом самостоятельно. Однако в пути мужчина понял, что может не успеть доставить жену в медучреждение. Инспекторы включили спецсигналы и сопроводили автомобиль с роженицей в больницу. У роддома женщину уже встречали медики.
Роды прошли благополучно, на свет появился мальчик весом около трех килограммов, его назвали Тимофеем.
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