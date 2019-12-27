В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли женщине вовремя доехать до роддома

Во время дежурства на улице Трактовой в Екатеринбурге к сотрудникам ГИБДД обратился мужчина, он был очень взволнован и рассказал, что его супруга рожает. Семья не стала дожидаться скорой помощи, а поехала в роддом самостоятельно. Однако в пути мужчина понял, что может не успеть доставить жену в медучреждение. Инспекторы включили спецсигналы и сопроводили автомобиль с роженицей в больницу. У роддома женщину уже встречали медики.