В Екатеринбурге умер отец школьницы, убитой в драке на Уралмаше

О смерти мужчины рассказала его супруга. Она пояснила, что отец тяжело переживал смерть дочери, вспоминал конфликты из-за учебы. После похорон ребенка мужчина много пил, а потом у него остановилось сердце.

Напомним, девочка умерла 6 ноября. Она получила ножевое ранение в драке, однако не обратилась за медпомощью, а легла спать, было упущено время, медики не смогли ее спасти.