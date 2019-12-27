В Екатеринбурге умер отец школьницы, убитой в драке на Уралмаше
Сегодня, 13:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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23 декабря умер отец 15-летней школьницы из Екатеринбурга, которая была смертельно ранена во время драки на Уралмаше, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
О смерти мужчины рассказала его супруга. Она пояснила, что отец тяжело переживал смерть дочери, вспоминал конфликты из-за учебы. После похорон ребенка мужчина много пил, а потом у него остановилось сердце.
Напомним, девочка умерла 6 ноября. Она получила ножевое ранение в драке, однако не обратилась за медпомощью, а легла спать, было упущено время, медики не смогли ее спасти.
Обвиняемой в убийстве несовершеннолетней Лев Романов сейчас находится в СИЗО. Он пытался обжаловать арест, однако суд отказал в ходатайстве об освобождении под подписку.
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