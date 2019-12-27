В Нижнем Тагиле в 2019 году молодежь получила 18 грантов на сумму 1,2 миллиона рублей

Также тагильчане активно представляли город на всероссийских и региональных форумах. Так, Ксения Белынцева стала победителем конкурса «Территория смыслов». Она представила проект «Школа популярного искусства M`ART», который направлен на изучение искусства.

Дмитрий Арды победил с проектом «Я выбираю успех», а Николай Щетинин получил грант на воплощение проекта «Неделя дружбы и доброты в малых городах Свердловской области».

Софья Мосина смогла реализовать программу «Инклюзивный фитнес — стираем границы!», а Денис Грехов смог организовать кворкинг-центр для глухих. Также грант получил Никита Татауров за реализацию проекта «Село за здоровый образ жизни».

Сегодня, в Городском Дворце Молодежи были подведены итоги работы молодежных объединений. Всего их в Нижнем Тагиле зарегистрировано 40. В них принимает участие более 18 тысяч человек. В рамках Фестиваля детских и молодежных общественных организаций прошел фестиваль «Хороводы России», тематическая неделя «Планета Целина» городского штаба студенческих отрядов, сезон клуба интеллектуальных игр, а также благотворительная акция «Дни милосердия» для молодых инвалидов и их семей.