В Нижнем Тагиле почтили память погибших на Афганской войне солдат
Сегодня, 17:07ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле прошел митинг, посвященный памяти воинам, погибшим на Афганской войне. Мероприятие приурочено к 40-летию ввода советских войск в Афганистан, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В митинге участвовали мэр города Владислав Пинаев, ветераны войны, матери погибших солдат. В память о павших они возложили цветы и венки к мемориалу, посвященному тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты.
Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить о тагильчанах, не вернувшихся с войны. И пока мы вот так собираемся, память о них и об этой войне будет жить вечно. Царствие им небесное,отметил глава города.
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