В Нижнем Тагиле почтили память погибших на Афганской войне солдат

В митинге участвовали мэр города Владислав Пинаев, ветераны войны, матери погибших солдат. В память о павших они возложили цветы и венки к мемориалу, посвященному тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты.

Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить о тагильчанах, не вернувшихся с войны. И пока мы вот так собираемся, память о них и об этой войне будет жить вечно. Царствие им небесное,отметил глава города.