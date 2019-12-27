В Нижнем Тагиле три предпраздничных дня ГИБДД будет ловить пьяных водителей

Рейд направлен на выявление водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде, а также лишенных водительских прав или не имеющих их совсем.

Госавтоинспекция напоминает, что вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет.