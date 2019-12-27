В Нижнем Тагиле три предпраздничных дня ГИБДД будет ловить пьяных водителей
Сегодня, 18:53ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле с 27 по 29 декабря в ночное и вечерние время будет проходить профилактическое мероприятие ГИБДД «Стоп-контроль», сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейд направлен на выявление водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде, а также лишенных водительских прав или не имеющих их совсем.
Госавтоинспекция напоминает, что вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет.
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