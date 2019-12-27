В Росстате рассказали о росте численности населения России к 2026 году

Однако нужно учитывать, что эти сведения ежегодно корректируют в связи с постоянной динамикой переменных показателей. Основной расчет производят в трех вариантах - низкий, средний и высокий прогнозы. На эти тенденции воздействуют такие факторы, как рождаемость, смертность и миграция, сообщило издание newsnn.ru.

По словам экспертов, высокий вариант прогноза указывает на рост населения России, который произойдет в связи с уменьшением убыли с 249,3 тысячи человек до 21,3 тысячи человек. Что касается миграции, то в 2035 году она возрастет до 386,8 тысячи человек.

Кроме того, в Росстате сообщили об ожидаемом росте продолжительности жизни россиян. С 73 лет в следующем году этот показатель вырастет до 81 года в 2035 году, рассчитывают эксперты. Ожидается также повышение коэффициента рождаемости с 1,511 в нынешнем году до 1,738 в 2035 году. Еще один прогнозируемый на тот период позитивный фактор - это снижение смертности до 1,45 млн человек.

К 2036 году аналитики ожидают численное преобладание представителей населения в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет. Сейчас больше всего россиян в возрастных группах 31-35 и 36-40 лет.

Но прогнозы среднего варианта указывают на сокращение числа россиян к 2036 году. Особенно результаты «демографических провалов» 40-х, 80-х и 90-х годов могут сказаться на демографии в период с 2022 по 2028 год.

Сведения низкого варианта прогноза говорят о том, что на фоне снижения рождаемости и входящей миграции число жителей России к 2036 году сократится до 134 млн человек, продолжительность жизни составит 75 лет, рождаемость понизится, а смертность повысится.