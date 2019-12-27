В зоопарке Екатеринбурга впервые родился выдренок

Посетители смогут увидеть трехмесячную малышку Мишель в ближайшее время.

На данный момент выдренок живет в специально оборудованном помещении. За ним ухаживают сотрудники секции хищных млекопитающих. Они подготавливают маленькую выдру к переезду в уличный вольер и, когда позволяет погода, выгуливают ее в зоопарке.

Родители Мишель — Нику и Кика — были перевезены из Чехии в Екатеринбург в прошлом году. Сотрудники зоопарка иногда проводят показательные кормления и тренинги животных.