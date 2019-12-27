В зоопарке Екатеринбурга впервые родился выдренок

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В Екатеринбургском зоопарке у речных выдр впервые появилось потомство, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Посетители смогут увидеть трехмесячную малышку Мишель в ближайшее время.
На данный момент выдренок живет в специально оборудованном помещении. За ним ухаживают сотрудники секции хищных млекопитающих. Они подготавливают маленькую выдру к переезду в уличный вольер и, когда позволяет погода, выгуливают ее в зоопарке.
Родители Мишель — Нику и Кика — были перевезены из Чехии в Екатеринбург в прошлом году. Сотрудники зоопарка иногда проводят показательные кормления и тренинги животных.
Согласно отчётам Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), в последние три года только в четырех зоопарках — членах ассоциации, у выдр родились щенки. Речная выдра занесена в Красную книгу Среднего Урала.
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