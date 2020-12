Банк обманул хоккеиста из Нижнего Тагила Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей

Хоккеиста американского клуба «Даллас Старз» Александра Радулова, уроженца Нижнего Тагила, обманул банк. Общая сумма ущерба, причиненная спортсмену, составила 1,5 миллиарда рублей.

Он переводил в российский банк свою зарплату, которого последствии лишили лицензии. Об этом рассказал адвокат спортсмена Сергей Ташков, сообщают «Вести». После того, как Радулов приехал в Россию на период карантина, рассказывает адвокат, оказалось, что банк обманывает хоккеиста. После возвращения Радулова в Россию выяснилось, что это банальный обман. Мы попытались как-то решить этот вопрос с людьми в мировом порядке, досудебно. Но они начали от нас бегать, сказал Ташков телеканалу 360. По словам Ташкова, Радулов является не первым пострадавшим. Он отметил, что объявятся и другие жертвы. Адвокат добавил, что спортсмену угрожали проверкой налоговых отчетов в США со стороны банка. Однако он считает, что это «странная угроза», потому что в США «невозможно не платить налогов». Сам Александр Радулов заявил, что когда он узнал об отзыве лицензии у банка, то поехал на переговоры. Он отметил, что банком владеет его друг Сергей Кононов. Когда он приехал, то все средства ему пообещали вернуть. Хоккеист рассказывает, что пользовался услугами банка более 10 лет и большую часть средств он переводил на банковский счет, а себе оставлял на повседневные траты. Каждую встречу с ним я получаю одни и те же непонятные ответы и обещания, которые никак не выполняются. Мне еще близкие говорили, что надо проверить документы, сказал спортсмен.

