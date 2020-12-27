Банк обманул хоккеиста из Нижнего Тагила Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей

Банк обманул хоккеиста из Нижнего Тагила Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей

Сегодня, 17:27ОбществоPhoto: личная страница Александра Радулова в Instagram
Хоккеиста американского клуба «Даллас Старз» Александра Радулова, уроженца Нижнего Тагила, обманул банк. Общая сумма ущерба, причиненная спортсмену, составила 1,5 миллиарда рублей.

Он переводил в российский банк свою зарплату, которого последствии лишили лицензии. Об этом рассказал адвокат спортсмена Сергей Ташков, сообщают «Вести».

После того, как Радулов приехал в Россию на период карантина, рассказывает адвокат, оказалось, что банк обманывает хоккеиста.

После возвращения Радулова в Россию выяснилось, что это банальный обман. Мы попытались как-то решить этот вопрос с людьми в мировом порядке, досудебно. Но они начали от нас бегать, сказал Ташков телеканалу 360.

По словам Ташкова, Радулов является не первым пострадавшим. Он отметил, что объявятся и другие жертвы.

Адвокат добавил, что спортсмену угрожали проверкой налоговых отчетов в США со стороны банка. Однако он считает, что это «странная угроза», потому что в США «невозможно не платить налогов».

Сам Александр Радулов заявил, что когда он узнал об отзыве лицензии у банка, то поехал на переговоры. Он отметил, что банком владеет его друг Сергей Кононов. Когда он приехал, то все средства ему пообещали вернуть.

Хоккеист рассказывает, что пользовался услугами банка более 10 лет и большую часть средств он переводил на банковский счет, а себе оставлял на повседневные траты.

Каждую встречу с ним я получаю одни и те же непонятные ответы и обещания, которые никак не выполняются. Мне еще близкие говорили, что надо проверить документы, сказал спортсмен.

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