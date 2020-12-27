Два жителя Нижнего Тагила получили по восемь лет тюрьмы за сбыт килограмма наркотиков

Судом установлено, что в конце апреля 2020 года двое мужчин приехали на автомобиле из Свердловской области в город Тюмень. На месте они вскрыли тайник и забрали из него около одного килограмма метамфитамина. Наркотик предназначался для сбыта на Среднем Урале. Позже транспортное средство было остановлено правоохранителями. При обыске полицейские нашли запрещенные вещества под пластиковой обшивкой в передней части салона.