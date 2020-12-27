Два жителя Нижнего Тагила получили по восемь лет тюрьмы за сбыт килограмма наркотиков

Два жителя Нижнего Тагила получили по восемь лет тюрьмы за сбыт килограмма наркотиков

Сегодня, 15:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Двух жителей Нижнего Тагила приговорили к тюремному сроку за незаконный сбыт почти килограмма наркотических средств.

Судом установлено, что в конце апреля 2020 года двое мужчин приехали на автомобиле из Свердловской области в город Тюмень. На месте они вскрыли тайник и забрали из него около одного килограмма метамфитамина. Наркотик предназначался для сбыта на Среднем Урале. Позже транспортное средство было остановлено правоохранителями. При обыске полицейские нашли запрещенные вещества под пластиковой обшивкой в передней части салона.

Суд Калининского района Тюмени признал мужчин виновными в нарушении закона в части 5 статьи 228.1 (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и приговорил их к восьми годам лишения свободы в тюрьме строгого режима.

Напомним, в декабре в Екатеринбурге были задержаны два жителя Нижнего Тагила с 14 граммами марихуаны. Они пытались сбыть наркотические средства делая «закладки». Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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