Попытка похищения и обман банка на 1,5 миллиарда. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге произошла попытка похищения девушки. Трое неизвестных мужчин на улице Свердлова силой засовывали ее в автомобиль. Ей попыталась помочь другая девушка-прохожий. По словам очевидицы, она услышала громкие крики о помощи. В итоге пострадавшей удалось вырваться и убежать, при этом один из мужчин схватил пострадавшую за волосы и сорвал с нее пальто. В полиции заявили, что заявления по данному происшествию к ним не поступало.
Уроженца Нижнего Тагила Александра Радулова, который сейчас играет за американский хоккейный клуб «Даллас Старз», банк обманул на 1,5 миллиарда рублей. Свою заработную плату он переводил в российский банк, который споследствии был лишен линцензии. Радулов узнал об обмане, когда приехал в Россию на период карантина по коронавирусу. По словам адвоката, хоккеист — не первый пострадавший. Сотрудники банка угрожали спортсмену проверкой налоговых отчетов в США. Сам Радулов заявил, что банком владеет его друг Сергей Кононов и ему обещали вернуть средства после переговоров. По словам спортсмена, он пользовался услугами этого учреждения более 10 лет и большую часть заплаты переводил на счет в банке.
Продюсера из Нижнего Тагила Александра Исамбаева обвинили в сексуальных домогательствах до подопечных в тик-ток доме «Лимонад». Пять молодых людей, среди которых есть и несовершеннолетние, завили в интервью, что продюсер прикасался к их гениталиям, щипал за сосок и предлагал провести ночь вместе. Исамбаев опровергает эти обвинения, называя их «грязным хайпом». Он говорит, что подобные заявления — информационная война со стороны конкурентов, сделанная на заказ. По словам продюсера, обвиняющие его молодые люди выбыли с проекта и пытаются таким образом выплеснуть свою обиду. В Нижнем Тагиле Исамбаев известен как сооснователь Уральской медиашколы, работавший на базе медиа-активов «Эко-радио, «Все новости», «Телекон». В 2019 году он переехал в Екатеринбург, а затем в Москву.
14-летняя тагильская фигуристка, воспитанница школы «Спутник» Майя Хромых выступила на чемпионате России. Спортсменка заняла пятое место. После выполнения короткой программы она была на седьмй строчке, однако после выступления в произвольной поднялась в турнирной таблице. Призовые места заняли опытные призеры европейского чемпионата: Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Турнир проходил в Челябинске. Сейчас Майя тренируется в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.