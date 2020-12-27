Попытка похищения и обман банка на 1,5 миллиарда. Итоги дня в Свердловской области

Продюсера из Нижнего Тагила Александра Исамбаева обвинили в сексуальных домогательствах до подопечных в тик-ток доме «Лимонад». Пять молодых людей, среди которых есть и несовершеннолетние, завили в интервью, что продюсер прикасался к их гениталиям, щипал за сосок и предлагал провести ночь вместе. Исамбаев опровергает эти обвинения, называя их «грязным хайпом». Он говорит, что подобные заявления — информационная война со стороны конкурентов, сделанная на заказ. По словам продюсера, обвиняющие его молодые люди выбыли с проекта и пытаются таким образом выплеснуть свою обиду. В Нижнем Тагиле Исамбаев известен как сооснователь Уральской медиашколы, работавший на базе медиа-активов «Эко-радио, «Все новости», «Телекон». В 2019 году он переехал в Екатеринбург, а затем в Москву.