Попытка похищения и обман банка на 1,5 миллиарда. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 27 декабря в Свердловской области.

В Екатеринбурге произошла попытка похищения девушки. Трое неизвестных мужчин на улице Свердлова силой засовывали ее в автомобиль. Ей попыталась помочь другая девушка-прохожий. По словам очевидицы, она услышала громкие крики о помощи. В итоге пострадавшей удалось вырваться и убежать, при этом один из мужчин схватил пострадавшую за волосы и сорвал с нее пальто. В полиции заявили, что заявления по данному происшествию к ним не поступало. В Екатеринбурге трое мужчин попытались похитить девушку Уроженца Нижнего Тагила Александра Радулова, который сейчас играет за американский хоккейный клуб «Даллас Старз», банк обманул на 1,5 миллиарда рублей. Свою заработную плату он переводил в российский банк, который споследствии был лишен линцензии. Радулов узнал об обмане, когда приехал в Россию на период карантина по коронавирусу. По словам адвоката, хоккеист — не первый пострадавший. Сотрудники банка угрожали спортсмену проверкой налоговых отчетов в США. Сам Радулов заявил, что банком владеет его друг Сергей Кононов и ему обещали вернуть средства после переговоров. По словам спортсмена, он пользовался услугами этого учреждения более 10 лет и большую часть заплаты переводил на счет в банке. Банк обманул хоккеиста из Нижнего Тагила Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей Продюсера из Нижнего Тагила Александра Исамбаева обвинили в сексуальных домогательствах до подопечных в тик-ток доме «Лимонад». Пять молодых людей, среди которых есть и несовершеннолетние, завили в интервью, что продюсер прикасался к их гениталиям, щипал за сосок и предлагал провести ночь вместе. Исамбаев опровергает эти обвинения, называя их «грязным хайпом». Он говорит, что подобные заявления — информационная война со стороны конкурентов, сделанная на заказ. По словам продюсера, обвиняющие его молодые люди выбыли с проекта и пытаются таким образом выплеснуть свою обиду. В Нижнем Тагиле Исамбаев известен как сооснователь Уральской медиашколы, работавший на базе медиа-активов «Эко-радио, «Все новости», «Телекон». В 2019 году он переехал в Екатеринбург, а затем в Москву. Продюсера из Нижнего Тагила обвиняют в домогательствах до блогеров в тик-ток доме 14-летняя тагильская фигуристка, воспитанница школы «Спутник» Майя Хромых выступила на чемпионате России. Спортсменка заняла пятое место. После выполнения короткой программы она была на седьмй строчке, однако после выступления в произвольной поднялась в турнирной таблице. Призовые места заняли опытные призеры европейского чемпионата: Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Турнир проходил в Челябинске. Сейчас Майя тренируется в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Тагильчанка заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катанию

