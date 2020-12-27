Продюсера из Нижнего Тагила обвиняют в домогательствах до блогеров в тик-ток доме

Кроме того, продюсер ответил на вопрос зачем молодым людям потребовалось порочить его имя, если истории выдуманные. Он сказал, что таким образом они выплеснули свою обиду за то, что их не оставили в проекте. Опровержение этих обвинений продюсер анонсировал на 28 ноября в своем аккаунте.