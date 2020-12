Продюсера из Нижнего Тагила обвиняют в домогательствах до блогеров в тик-ток доме

Продюсера Александра Исамбаева из Нижнего Тагила обвинили в сексуальных домогательствах до своих подопечных в тик-ток хаусе «Лимонад».

Юные тик-токеры рассказали о сексуальных домогательствах в тик-ток доме Lemonad House. Пожаловались на Исамбаева блогеры с большим количеством подписчиков. У некоторых из них по несколько миллионов зрителей. Среди пятерых человек, учувствовавших в интервью, двое несовершеннолетних. Видео расследования опубликовано на YouTube-канале «Пушка». 17-летний Андрей Карпенко рассказал, что продюсер прикасался к его гениталиям, а 16-летний Конг-Ву — что Исимбаев щипал его за сосок и сделал предложение провести вместе ночь. Кроме того, о различных приставаниях рассказали Сергей Романов — 19 лет, Даня Черкасов — 20 лет и 20-летний блогер по имени Антон. Сам продюсер в телефонном разговоре опроверг подобные обвинения. Это грязный хайп подростков. Это информационная война со стороны конкурентов. Явно сделано на заказ. Ранее нас предупреждали, что готовится атака. Те, кто меня обвиняют, выбыли из нашего дома из-за использования «черного хайпа». У меня есть информация об употреблении наркотиков, манипуляциях ложной беременностью. Те блогеры, с которыми я работаю сейчас встанут на мою сторону в ответном видео, рассказал Исамбаев. Кроме того, продюсер ответил на вопрос зачем молодым людям потребовалось порочить его имя, если истории выдуманные. Он сказал, что таким образом они выплеснули свою обиду за то, что их не оставили в проекте. Опровержение этих обвинений продюсер анонсировал на 28 ноября в своем аккаунте. В Нижнем Тагиле Александр Исамбаев известен как сотрудник медиа-группы Ирины Пудовкиной («Эко-радио, «Все новости», «Телекон»), а также как сооснователь Уральской медиашколы и руководитель агентства «Нижнетагильские гастроли». Он занимался организацией концертов в Нижнем Тагиле, перед пандемией переехал в Москву. Весной 2020 года его концертное агентство оказалось замешано в скандале из-за анонса выступления группы «Пропаганда», контракта на концерт которой у организатора мероприятия не оказалось.

