Трагические смерти, «охота на ведьм» и секс-скандалы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Кадровые перестановки в Свердловской области на этой неделе приковали внимание чиновников всех уровней: в Екатеринбурге появился новый претендент на пост мэра — Алексей Орлов, это произошло после перехода Александра Высокинского в подчинение к губернатору. На фоне этого в регионе стали появляться слухи о возможной смене и власти в городах.
Претензии появились к главе Тугулыма, который обвиняется в коррупции, а также к главе Нижней Туры, которого подозревают в покупке военного билета. В ходе пресс-конференции 22 декабря Евгений Куйвашев заявил, что текущая система выборов мэров без народного голосования работает эффективно.
Пристальное внимание прессы досталось на этой неделе и героям секс-скандалов. В Екатеринбурге 46-летнего мужчину обвиняют в более чем 100 эпизодах насилия в отношении падчерицы, которые происходили в течение девяти лет. Также в уральской столице задержан завотделения больницы № 40, признавшийся в педофилии в отношении 8-летней девочки.
Тагильский слесарь подозревается в интимной переписке в соцсетях с местной школьницей. А продюсер из Нижнего Тагила Александр Исамбаев, известный организацией многочисленных концертов звезд шоу-бизнеса, стал участником секс-скандала: сразу несколько тик-токеров, в том числе несовершеннолетние, обвинили мужчину в домогательствах. Сам продюсер говорит, что стал жертвой мести блогеров, которые покинули тик-то дом Исамбаева из-за обвинений в «черном хайпе».
Несколько трагических потерь для тагильчан произошли на этой неделе в разных районах города. Так, на Вагонке в одном из цехов «Уралвагонзавода» под прессом погиб мужчина. В конце недели на Старателе восьмилетняя школьница смертельно травмировалась, упав с горки.
Экологические итоги этой недели вновь не в пользу чистого воздуха: в течение пяти дней из семи газоанализатор, которым редакция ежедневно замеряет содержание выбросов, регистрировал превышение ПДК вредных веществ. Ранее Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос редакции TagilCity.ru, рассказал, что ежегодно в Нижнем Тагиле выделяется около миллиарда рублей на снижение вредного воздействия на экологию, но проблемы еще остались. Кстати, превышение ПДК мы зафиксировали на этой неделе и во время объезда центральной части Нижнего Тагила. Обо всем этом читайте в традиционных экологических итогах недели.