Трагические смерти, «охота на ведьм» и секс-скандалы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Экологические итоги этой недели вновь не в пользу чистого воздуха: в течение пяти дней из семи газоанализатор, которым редакция ежедневно замеряет содержание выбросов, регистрировал превышение ПДК вредных веществ. Ранее Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос редакции TagilCity.ru, рассказал, что ежегодно в Нижнем Тагиле выделяется около миллиарда рублей на снижение вредного воздействия на экологию, но проблемы еще остались. Кстати, превышение ПДК мы зафиксировали на этой неделе и во время объезда центральной части Нижнего Тагила. Обо всем этом читайте в традиционных экологических итогах недели.