В Нижнем Тагиле автолюбители провели мероприятие Автоёлка-2020

В Нижнем Тагиле прошла Автоёлка-2020, рассказала TagilCity.ru одна из участниц.

Автолюбители собрались на парковке у спортивного комплекса «Аист» 26 декабря в 19.00. Девушка рассказала изданию, что приехала на мероприятие вместе с мужем. Он производил видео- и фотосъемку с помощью дрона. Photo: Андрей Корбут Девушка отметила, что всё было организовано. В общей сложности елка была «выращена» за 2,5 часа. Машины ставили по указаниям организаторов, это происходило грамотно и быстро. Никаких казусов в виде недопонимания или толкучки не происходило. Некоторые участники приехали всей семьей в праздничных костюмах. Тагильчане украсили свои транспортные средства гирляндами. Многие пели и танцевали, рассказала участница. Напомним, «Автоелка» проходит в Нижнем Тагиле уже в четвертый раз. В 2017 году в акции участвовало 170 автолюбителей, в 2018-м — 200, в 2019-м — 230. Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в акции «Автоелка 2020»

