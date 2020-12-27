В Нижнем Тагиле автолюбители провели мероприятие Автоёлка-2020

В Нижнем Тагиле автолюбители провели мероприятие Автоёлка-2020

Сегодня, 12:24ОбществоPhoto: Андрей Корбут
В Нижнем Тагиле прошла Автоёлка-2020, рассказала TagilCity.ru одна из участниц.

Автолюбители собрались на парковке у спортивного комплекса «Аист» 26 декабря в 19.00. Девушка рассказала изданию, что приехала на мероприятие вместе с мужем. Он производил видео- и фотосъемку с помощью дрона.

Photo:Андрей Корбут

Девушка отметила, что всё было организовано. В общей сложности елка была «выращена» за 2,5 часа. Машины ставили по указаниям организаторов, это происходило грамотно и быстро. Никаких казусов в виде недопонимания или толкучки не происходило.

Некоторые участники приехали всей семьей в праздничных костюмах. Тагильчане украсили свои транспортные средства гирляндами. Многие пели и танцевали, рассказала участница.

Напомним, «Автоелка» проходит в Нижнем Тагиле уже в четвертый раз. В 2017 году в акции участвовало 170 автолюбителей, в 2018-м — 200, в 2019-м — 230.

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