213 тагильчан были приговорены к обязательным работам

213 тагильчан были приговорены к обязательным работам
213 тагильчан были приговорены к обязательным работам
Сегодня, 18:48ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
В Нижнем Тагиле ежегодно уголовное наказание в виде обязательных работ получают более 200 тагильчан, в числе которых есть несовершеннолетние. Как устроена работа «колонии на воле» и за какие преступления суд назначает часы отработки — в материале редакции TagilCity.ru.

Если осужденный получил уголовное наказание в виде общественно полезных обязательных работ, то первое место, куда он пойдет, будет Нижнетагильский межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.

Мы — система исполнения наказаний ГУФСИН. То же самое, что колония, только на воле,рассказывают представители управления.

На колонию это место совсем не похоже, разве что ростомер на шкафу ассоциируется с фотографиями известных преступников, на стене висят ориентировки на беглецов и встречают нас женщины в погонах. О работе инспекции редакции TagilCity.ru рассказали начальник филиала УИИ ГУФСИН, подполковник внутренней службы Олеся Уманская и замначальника, майор внутренней службы Гузалия Хомета.

TagilCity.ru

Они сопровождают осужденного на воле от начала и до конца срока наказания. Оформляют, контролируют и ищут, если это необходимо.

Конечно, преступники. Это осужденный — человек, который отбывает наказание не в виде лишения свободы, а обязательных работ. Точно такой же приговор суда, говорит Олеся Уманская.

В Свердловской области за 11 месяцев наказание в виде обязательных работ получили 1659 человек, в Нижнем Тагиле - 213 человек, в числе которых четверо несовершеннолетних. 1 декабря на учете в инспекции состоят 53 преступника, шесть из них — женщины. Больше половины (70%) ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Приговаривают к обязательным работам чаще всего за нетяжкие преступления. Так, за девять месяцев 2021 года из 176 тагильчан 48 человек получили срок за кражу, 41 — за неоднократную езду в состоянии алкогольного опьянения и без прав. 25 человек осуждены за хранение наркотиков в некрупных размерах, 8 — за мошенничество, 6 — за грабеж.

Осужденные отрабатывают от 60 до 480 часов в зависимости от тяжести преступления. В день позволено трудиться не менее двух и не более четырех часов. Исполнение наказания не требуют особых усилий или знаний, а исполнять приговор суда можно в свободное от работы время. В течение срока осужденных проверяют инспекторы УИИ ГУФСИН.

Табель учета рабочего времени ведет организация, где отбывают осужденные обязательные работы. Я еженедельно звоню в организации и веду суммарный учет отработанного времени. В личном деле осужденного ведется отметка. Раз в месяц я навещаю осужденного по месту работы, то есть узнаю, какой вид работы он выполняет с выходом в организацию, рассказывает о должностных обязанностях Олеся Уманская.

Если же преступник захотел уйти от наказания, сотрудники начинают ПРМ — первичные розыскные мероприятия. На них дается 30 дней. Сначала инспектор посещает место жительства, опрашивает соседей, фотографирует места, где мог бы находиться беглец. Затем делает запросы в больницы, ЗАГСы, СИЗО.

Везде, где он мог бы содержаться, лечиться, либо где бы значился его труп. Ну, уважительная причина. Когда проходит 30 дней, мне возвращаются из всех организаций ответы. Я собираю пакет документов и направляю в группу розыска ГУФСИН, чтобы это постановление было отправлено в федеральный розыск. После того, как он будет задержан, я выхожу на арест и в течение 30 суток решается вопрос о замене работ на лишение свободы.

Если осужденный не явился отрабатывать более двух раз, представители ГУФСИН просят суд заменить обязательные работы на лишение свободы. В Нижнем Тагиле за 11 месяцев 2021 года судья удовлетворил 18 таких представлений. На конец ноября от исполнения наказания решили скрыться 22 осужденных, половина из них была объявлена в розыск. В результате нашли и заключили под стражу только шесть из 11 человек, после поимки их отправили в колонию.

Фото:TagilCity.ru

Редакция TagilCity.ru посетила места обязательных работ и узнала, что думаю осужденные о данном виде наказания и как именно они отрабатывают свой срок. Разговор с экс-убийцей, бывшим наркоманом и пьяным водителем — в следующем материале Tagilcity.ru.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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