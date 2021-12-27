Блогер Илья Варламов подверг критике отмену QR-кодов в свердловских ТЦ

Блогер Илья Варламов подверг критике отмену QR-кодов в свердловских ТЦ
Блогер Илья Варламов подверг критике отмену QR-кодов в свердловских ТЦ
Сегодня, 12:53ОбществоФото: Страница Ильи Варламова в Instagram
Российский блогер Илья Варламов выступил на своем канале на youtube и выразил удивление отменой QR-кодов в торговых центрах Екатеринбурга.

Илья Варламов на своем youtube-канале поделился новостями в России, с которыми успел ознакомиться. Ему крайне не понравилась отмена QR-кодов в торговых центрах Екатеринбурга.

Решение особенно актуально сейчас, в преддверии новой волны из-за штамма «Омикрон». Больницы потом сами разберутся, кого положить в коридорах и где складывать тела в черных пакетах,полагает урбанист.

Заботу о здоровье свердловчан блогер считает первостепенной задачей, ведь в России появился новый штамм COVID «Омикрон». И глава Минздрава Михаил Мурашко уже сообщил о первых «незавозных» случаях заражения им.

Напомним, с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года свердловским торговым центрам разрешено работать без QR-кодов, а заведениям общепита — нельзя. Власти региона сочли, что так проще контролировать создавшуюся эпидемиологическую ситуацию. И что принимаемые ограничительные меры достаточны.

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