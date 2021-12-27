БСК: Зарплаты работников вырастут до среднего уровня по химпрому Башкортостана

Эдуард Давыдов, генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК), сообщил об увеличении зарплат для персонала компании. Он отметил: к 2025 году средняя заработная плата на БСК достигнет среднего уровня по химической промышленности в Башкортостане.

Как отметил Давыдов, на БСК никаких сокращений заработных плат по результатам прошлого года не было. Об этом информирует издание rg.ru. Кроме того, предприятие начало реализовывать программу по повышению благосостояния сотрудников БСК. Ее основной пункт — ежегодное увеличение заработной платы значительно выше уровня инфляции. По итогам текущего года средний заработок в компании составляет 54 373 рубля при росте к 2020 году в 15,8%. «Это уже существенно выше среднего уровня зарплат и по Республике Башкортостан, и по Стерлитамаку. С 1 января 2022 года оплата труда снова вырастет в размере от 8,6% до 12,5% по разным категориям персонала. В первую очередь индексируем зарплаты работникам низового уровня», — подчеркнул глава предприятия. Кроме того, в 2021 году каждому работнику БСК выплатят 13-ю заработную плату, сумма которой не ниже расчетной заработной платы за месяц. Это стало возможным за счет рекордных показателей работы, достигнутых компанией в 2021 году. Так, предприятие увеличило общий объем выпущенной продукции более чем на 20%, что способствовало росту выручки и прибыли до 58,9 млрд и 15 млрд руб. соответственно. Эдуард Давыдов отметил: прийти к успеху помогли модернизация производства и введение новых технологий. На решение этих задач компания каждый год тратит порядка 3 млрд рублей. В 2021 году на предприятии провели полную реконструкцию производства пищевой соды. В частности, установили новый винтовой компрессор ценой в полмиллиарда рублей. Благодаря компрессору удается повышать производственные объемы и улучшать качество продукции. Кроме того, поставили оборудование, позволяющее мониторить воздушную среду и водные объекты. «Мы стали первым предприятием в стране, где разработали и внедрили технологию разделения дистиллерной жидкости (отход содового производства) на твердую и жидкую фракции и придумали, как их дальше использовать», — напомнил глава БСК. Рекордные показатели стали возможны и благодаря поддержке, которую оказывают федеральные структуры и руководство Республики Башкортостан. За счет этого управленческие решения стали эффективнее. По словам Давыдова, еще одна причина — люди. Он отметил, что социальный пакет БСК является одним из лучших в Башкортостане. Коллективный договор предприятия занял первое место в соответствующем конкурсе в республике. Документ касается почти 50 тысяч человек — сотрудников, их детей, ветеранов БСК. Свыше 2,5 млрд рублей заложено на реализацию всех программ коллективного договора.

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