Евросоюз намерен за счет РФ компенсировать свои убытки от санкций

Евросоюз намерен за счет РФ компенсировать свои убытки от санкций
Евросоюз намерен за счет РФ компенсировать свои убытки от санкций
Сегодня, 14:29ОбществоФото: pixabay.com
ЕС подал в ВТО иск против России по поводу того, что у европейских компаний нет возможности участвовать в российских госзакупках. Из-за этого евробизнес потерял 290 млрд евро.

Сейчас правительству РФ необходимо выбрать верную риторику в разговоре с нашими европейскими партнерами. Она должна быть краткой, но емкой. Другими словами, надо предельно лаконично констатировать тот факт, что европейские компании, поддавшись давлению США, не выполняют свои обязательства и не могут считаться надежными партнерами.

Как отметили авторы телеграм-канала “Мейстер”, в таких условиях Российская Федерация естественно вынуждена или искать надежных поставщиков и бизнес-партнеров, или развивать импортозамещение.

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