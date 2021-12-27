Евросоюз намерен за счет РФ компенсировать свои убытки от санкций

ЕС подал в ВТО иск против России по поводу того, что у европейских компаний нет возможности участвовать в российских госзакупках. Из-за этого евробизнес потерял 290 млрд евро.

Сейчас правительству РФ необходимо выбрать верную риторику в разговоре с нашими европейскими партнерами. Она должна быть краткой, но емкой. Другими словами, надо предельно лаконично констатировать тот факт, что европейские компании, поддавшись давлению США, не выполняют свои обязательства и не могут считаться надежными партнерами. Как отметили авторы телеграм-канала “Мейстер”, в таких условиях Российская Федерация естественно вынуждена или искать надежных поставщиков и бизнес-партнеров, или развивать импортозамещение.

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