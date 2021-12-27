Главная новогодняя елка торжественно открылась в Нижнем Тагиле

18-метровую ель украсили динамической гирляндой и 40-метровым световым шатром. Новогодний ледовый городок в этом году посвящен героям «Союзмультфильма». Большая композиция посвящена мультфильму про Винни-Пуха и его героям. Через дорогу от Драмтеатра расположился резной сказочный лес из деревьев и кустов с подсветкой, фигурки главного героя и совы. Одной из самых оригинальных скульптур стала кинетическая Баба Яга, которая летает в ступе между опорами освещения.