Кооператив «Бест Вей» оспорит включение в «список неблагонадежных»

Мария Горбанева отметила, что «Бест Вей» будет оспаривать в судебном порядке действия Банка России по включению в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности ЦБ. В частности, кооператив направил иск в столичный арбитражный суд о защите деловой репутации и взыскании убытков, а также заявление о признании действий ЦБ РФ незаконными и исключении кооператива из списка. Кроме того, кооператив оспорит действия других государственных органов, которые принимают решения на основе позиции Банка России.