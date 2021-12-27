Кооператив «Бест Вей» оспорит включение в «список неблагонадежных»

По информации newizv.ru, ранее Центральный банк России включил «Бест Вей» в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности без всяких оснований для этого.
Гендиректор ООО «Эксперт» (занимающегося юридическим сопровождением кооператива) Мария Горбанева заявила, что «Бест Вей» считают виновным в неких нарушениях, о которых он не был осведомлен. По ее словам, обвинение происходит в неправовом порядке — в Сети и без каких-либо доказательств.
Она отметила, что напрямую кооператив каких-либо обвинений не получал — общение с «Бест Вей» ведут языком неких списков и пресс-релизов, которые не имеют юридической силы. Также юрист кооператива заявила, что такая тенденция порождает негативные последствия для кооператива и для отдельных его пайщиков.
Председатель правления ПК «Бест Вей» Екатерина Скибо считает, что действия Банка России в отношении кооператива особенно опасны, учитывая, что «Бест Вей» числится в списке крупнейших российских кооперативов. В частности, на 13 декабря 2021 года в нем состояло 19 тыс. пайщиков со всей страны, кооператив приобрел и передал в безвозмездное пользование пайщикам почти 2,5 тыс. объектов недвижимости. При этом пайщики полностью выплатили пай и оформили в собственность 247 объектов недвижимости.
Независимый экономист, депутат Государственной думы VII созыва, кандидат экономических наук Сергей Крючек заявил, что действия ЦБ РФ подрывают все кооперативное движение в России.
Столичный пайщик кооператива, адвокат Владимир Данч подчеркнул, что в 2019 году ЦБ РФ заявлял об отсутствии каких-либо вопросов к кооперативу. Однако в дальнейшем изначальная позиция Банка России изменилась, и с чем это связано — неизвестно.
Пайщик считает, что подобные действия ЦБ ограничивают граждан в праве распоряжаться собственными финансовыми средствами законными способами. Также Данч уверен, что ЦБ РФ тем самым пытается навязать россиянам банковское кредитование, которое им невыгодно.
Мария Горбанева отметила, что «Бест Вей» будет оспаривать в судебном порядке действия Банка России по включению в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности ЦБ. В частности, кооператив направил иск в столичный арбитражный суд о защите деловой репутации и взыскании убытков, а также заявление о признании действий ЦБ РФ незаконными и исключении кооператива из списка. Кроме того, кооператив оспорит действия других государственных органов, которые принимают решения на основе позиции Банка России.