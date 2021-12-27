Маму с двумя детьми в Каменске-Уральском выселяют из-за долга на улицу

Мужчина в суде пояснил, что эта квартира у семьи единственная. Ему дали отсрочку до ноября 2021 года. Для Ольги это было кошмаром, но она любила мужа. И когда он ей предложил оформить потребительский кредит на 900 тысяч рублей в другом банке, согласилась. Бывший полицейский работал неофициально. Денег в долг он у банка занять бы не смог. А жена у него была беременная. Она могла рассчитывать и на получение материнского капитала.