Маму с двумя детьми в Каменске-Уральском выселяют из-за долга на улицу

Маму с двумя детьми в Каменске-Уральском выселяют из-за долга на улицу
Маму с двумя детьми в Каменске-Уральском выселяют из-за долга на улицу
Сегодня, 11:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Квартиру школьного учителя из Каменска-Уральского Ольги Баимовой выставили на торги из-за долга, о котором она не знала.

Ольга Баимова — выпускница екатеринбургского педагогического университета. Она преподает английский язык и воспитывает двух детей — 11-летнего сына и полугодовалую дочь. С мужем женщина находится в разводе.

Эта семья когда-то была крепкой. Супруг Ольги работал в полиции. Будучи сотрудником уголовного розыска, мужчина задерживал подозреваемых в совершении различных преступлений. Жена обеспечивала ему надежный тыл и трудилась в школе Каменска-Уральского.

Когда родился сын, супруги жили в общежитии. Затем они продали комнату и взяли ипотеку в «Газпромбанке» сроком на 20 лет. На эти денежные средства получилось купить двухкомнатную квартиру стоимостью 1, 8 миллиона рублей. Так Ольга стала поручителем мужа. Первые несколько лет ежемесячный платеж составлял около 18 тысяч рублей в месяц, после этого — 15 тысяч рублей.

Все было хорошо, пока у мужа не начались неприятности. Капитан полиции попался пьяным за рулем сотрудникам ГИБДД и был уволен. Целый год он молчал, не собираясь признаваться. Но в 2019 году все тайное стало вдруг явным. Потому что банк подал в суд на взыскание долга в размере 1,58 миллиона рублей. Взятое под залог жилье арестовали.

Мужчина в суде пояснил, что эта квартира у семьи единственная. Ему дали отсрочку до ноября 2021 года. Для Ольги это было кошмаром, но она любила мужа. И когда он ей предложил оформить потребительский кредит на 900 тысяч рублей в другом банке, согласилась. Бывший полицейский работал неофициально. Денег в долг он у банка занять бы не смог. А жена у него была беременная. Она могла рассчитывать и на получение материнского капитала.

В общем, вроде бы всё продумали, успокоились. Мой потребительский кредит он обязался выплачивать сам. Я в то время получала нормальную, казалось бы, зарплату, мне присвоили высшую категорию, а еще я занималась репетиторством. Мы жили на мои деньги, а на муже была обязанность выплачивать мой кредит. Мне тогда даже в голову не пришло как-то его контролировать, спрашивать платежки,приводит слова Ольги Баимовой портал Е1.

Весной 2021 года семью уведомили о судебном долге в размере более 1,5 миллиона рублей. Женщина не могла понять причину и спросила об этом у мужа. Он признался, что проиграл все деньги, делая ставки на спорт.

Два банка взяли семью должника в осаду. Ольга Баимова, мама двоих детей, не выдержала этого натиска. Нервы сдали, и она подала на развод. На тот момент дочери исполнилось только три месяца. Муж бросил семью в беде и «умыл руки». Алименты детям он не платит.

По требованию банка квартиру выставили на торги, в ходе которых стоимость «двушки» снизили до 1 миллиона рублей. Уберечь от продажи учитель ее не смогла. Потеряла жилье даже продав свою долю в квартире у родственников, подтолкнув родную мать к оформлению кредита в размере 900 тысяч рублей и добавив материнский капитал в размере 640 тысяч рублей.

В банке судебным приставам пояснили, что 1,5 миллиона рублей — основной долг по кредиту с пеней и начисленными процентами. Но помимо него по суду с ответчицы взыскивали неустойку со всей этой суммы под 9,5% годовых. Каждые сутки в течение двух лет добавлялось еще по 360 рублей за просрочку.

В настоящее время женщину выселяют на улицу. Все что было у нее за душой, она продала. На руках двое детей, один из них — полугодовалая девочка. Оставить ее дома не с кем, поскольку бабушка продолжает работать на заводе. Кредитная история испорчена. Ольга продолжает преподавать и расплачиваться за кредит, который оформила мать. Юристы рекомендуют обратиться в банк и договориться о реструктуризации долга.

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