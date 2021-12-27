На Воронежской ТЭЦ-2 восстановили подачу тепла жителям

На Воронежской ТЭЦ-2 восстановили подачу тепла жителям
На Воронежской ТЭЦ-2 восстановили подачу тепла жителям
Сегодня, 20:15ОбществоФото: pixabay.com
Воронежская “Квадра” сообщила об устранении последствий проблемы на ТЭЦ-2, из-за которой часть Коминтерновского района осталась без теплоснабжения. Инцидент случился вечером в воскресенье.

Были приняты меры, и в понедельник днем работа котлов ТЭЦ-2, обеспечивающих теплом данное направление, была восстановлена. Для достижения нормативных значений температуры понадобится еще несколько часов, пишет vrn.kp.ru. В настоящее время сотрудники управляющих компаний стравливают воздух в теплосистемах пострадавших домов.

ПАО “Квадра” управляет производственными активами на территории 10 регионов Центрального федерального округа и объединяет 20 электростанций, 314 котельных, а также теплосети протяженностью более 5000 км. Главные виды деятельности компании: производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация теплоэнергии на розничном рынке.

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