Обвиненный в подглядывании за девушкой в примерочной уралец рассказал свою версию

Обвиненный в подглядывании за девушкой в примерочной уралец рассказал свою версию
Обвиненный в подглядывании за девушкой в примерочной уралец рассказал свою версию
Сегодня, 14:37ОбществоФото: 1MI
Мужчина, обвиненный в подглядывании за девушкой в примерочной магазина H&M в Екатеринбурге, рассказал свою версию событий. Он сказал, что фотографировал себя, а девушка все неправильно поняла.

Пострадавшая обвинила мужчину в скрытой съемке. Он рассказал, что в полиции проверили его телефон, в том числе и удаленные фото. Сам полицейский сделал фото и удалил его, а потом убедился, что снимок оказался в папке удаленных, рассказал мужчина Е1.

Молодой человек объяснил, что он примерил одежду и потом вышел из кабинки за своими вещами. Он подошел с телефоном к другой кабинке и хотел сделать снимок перед зеркалом. Девушка при этом, говорит мужчина, подумала, что он снимает ее.

Когда к нему подошла охрана и менеджер они попросили показать телефон. Молодой человек отказался, заявив, что там могут быть интимные фото его и его девушки. Девушка просила показать телефон охраннику. Мужчина рассказывает, что когда начал разблокировать телефон, то девушка начала туда смотреть, поэтому молодой человек его заблокировал и отказался показывать.

Теперь полиция по данному факту проводит проверку.

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Екатеринбург
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