Снегурочки и полуголые Деды Морозы в Екатеринбурге устроили массовый забег

Новогоднюю акцию в центре Екатеринбурга провели свердловские моржи. Для этого мужчины и женщины, а их было около 30 человек, нарядились в героев русских народных сказок. Первые из них изображали Деда Мороза, вторые — внучку доброго волшебника Снегурочку.
У каждого участника забега был костюм. Мужчины облачились в нарядные красные колпаки и шорты. А вот женщины на такой экстрим с голым торсом не отважились. Но и те, и другие бежали по дороге плотным строем. И вроде как даже пели новогоднюю «Елочку», улыбаются горожане.
Оказавшись у цели забега — ледового городка — свердловские моржи традиционно сфотографировались на память. Подобные забеги ежегодно проводятся и в других регионах России.