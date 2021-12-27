Снегурочки и полуголые Деды Морозы в Екатеринбурге устроили массовый забег

У каждого участника забега был костюм. Мужчины облачились в нарядные красные колпаки и шорты. А вот женщины на такой экстрим с голым торсом не отважились. Но и те, и другие бежали по дороге плотным строем. И вроде как даже пели новогоднюю «Елочку», улыбаются горожане.