Снегурочки и полуголые Деды Морозы в Екатеринбурге устроили массовый забег

Снегурочки и полуголые Деды Морозы в Екатеринбурге устроили массовый забег
Снегурочки и полуголые Деды Морозы в Екатеринбурге устроили массовый забег
Сегодня, 11:03ОбществоФото: Федерация зимнего плавания в Свердловской области" официальная группа "Вконтакте"
В центре Екатеринбурга 26 декабря состоялся массовый новогодний забег, участники которого нарядились с Снегурочек и Дедов Морозов.

Новогоднюю акцию в центре Екатеринбурга провели свердловские моржи. Для этого мужчины и женщины, а их было около 30 человек, нарядились в героев русских народных сказок. Первые из них изображали Деда Мороза, вторые — внучку доброго волшебника Снегурочку.

У каждого участника забега был костюм. Мужчины облачились в нарядные красные колпаки и шорты. А вот женщины на такой экстрим с голым торсом не отважились. Но и те, и другие бежали по дороге плотным строем. И вроде как даже пели новогоднюю «Елочку», улыбаются горожане.

Оказавшись у цели забега — ледового городка — свердловские моржи традиционно сфотографировались на память. Подобные забеги ежегодно проводятся и в других регионах России.

Видео:Федерация зимнего плавания в Свердловской области" официальная группа "Вконтакте"

Сюжеты:
Екатеринбург
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