Средняя зарплата на Среднем Урале в октябре достигла 47 862 рубля

Средняя зарплата на Среднем Урале в октябре достигла 47 862 рубля
Средняя зарплата на Среднем Урале в октябре достигла 47 862 рубля
Сегодня, 09:06ОбществоФото: pixabay.com
Обнародованы новые данные о размере среднемесячной зарплаты в Свердловской области. Информация приводится по состоянию на октябрь этого года.

Государственный орган статистики Свердловской области провел анализ заработных плат в регионе. Специалисты подсчитали суммарный показатель и путем математических операций получили средний — 47 862 рубля. Что несколько меньше, чем месяцем ранее.

Больше, чем другие зарабатывали сотрудники банков и страховых компаний — по 75,5 тысячи рублей, в среднем. За ними идут учёные и разработчики, получавшие на руки в октябре до 74,7 тысячи рублей. Доходы IT-специалистов до них не дотянули, только 73,9 тысячи рублей. Работники же других сфер на Урале заработали в середине осени менее 70 тысяч рублей.

Персонал гостиниц и предприятий общепита не мог похвастать столь хорошими заработками. Анализ показал, что многим в этом бизнесе заплатили в октябре менее 30 тысячи рублей. Отсюда и средний показатель в размере 26,7 тысячи рублей. В Свердловскстате падение доходов связывают с пандемией коронавируса и введенными ограничительными мерами.

Также по данным Свердловскстата, самые низкие средние зарплаты в регионе были в январе (42,9 тысячи рублей), а самые высокие — в июне (около 51 тысячи рублей).

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