Тагильские психолог и адвокат высказались о наказании в виде обязательных работ

За 11 месяцев 2021 года уголовное наказание в виде обязательных работ получили 213 тагильчан. Медицинский психолог Юлия Синявская и адвокат Алена Афонина рассказали редакции TagilCity.ru об эффективности данного типа наказания для осужденных за нетяжкие преступления.

Наказание в виде общественно полезных обязательных работ назначают осужденному, совершившему нетяжкое уголовное преступление. Чаще всего часы отработки дают за мелкую кражу, хранение наркотиков в некрупном размере, езду в алкогольном опьянении. Труд — это самое весомое, что необходимо для лиц осужденных. В зависимости, конечно, от тяжести преступлений, говорит адвокат Алена Афонина. Наказания в системе исправлений должны соответствовать тяжести преступления, говорит медицинский психолог Юлия Синявская, поэтому важно давать возможность осужденному искупить свою вину общественно полезной работой. Лишение свободы крайне редко помогает людям, совершившим преступление, получить шанс на осознание вины и исправление. Зачастую это наказание делает людей озлобленными и усложняет их адаптацию в обществе. А оставаясь на свободе, осуществляя общественные или обязательные работы, оступившиеся компенсируют социальный и материальный ущерб. Помимо этого, суд не может назначить более серьезное наказание, если закон предусматривает альтернативу. Суд не может назначить ему другое наказание, если есть более мягкий вид наказания, который не реализован в отношении данного лица. То есть суд тоже не может завысит наказание, это будет нарушение. Не все же люди отбывают наказание, бывает достаточно большое количество людей, которые вполне серьезно, осознанно подходят к приговору,рассказала редакции TagilCity.ru адвокат Алена Афонина. С ее слов, минус обязательных работ в том, что не всегда осужденному могут предоставить работу. 213 тагильчан были приговорены к обязательным работам Редакция TagilCity.ru узнала, как работает уголовно-исправительная инспекция, сколько тагильчан привлекаются к обязательным работам и что думают осужденные о данном виде наказания. Лучше б отсидел: как тагильчане отбывают наказание в виде обязательных работ

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