Министр культуры и туризма обсудил с тагильчанами вопросы подготовки выставки
Министр культуры и туризма Свердловской области Алексей Бадаев сегодня в ходе визита в Нижний Тагил обсудил вопросы подготовки российско-французской выставки «Империи Демидовых и Шнайдеров. Урал и Ле Крёзо».
Начальник управления культуры Администрации города Владимир Капкан и представители музеев Нижнего Тагила доложили министру о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к выставке. Она станет одним из пяти самых крупных культурных федеральных проектов 2010 года, который объявлен годом России во Франции и годом Франции в России.
В рамках выставки пройдет показ коллекций музеев Ле Крёзо и Нижнего Тагила, в которых будет дано представление о роли Демидовых и Шнайдеров в становлении двух мировых промышленных держав. Также на музейных площадках будет представлена современная промышленная продукция, которая поможет посетителям выставки понять сегодняшний уровень промышленного и научного потенциала регионов.
Планируется, что уже в марте 2010 года экспозиция «Империи Демидовых и Шнайдеров. Урал и Ле Крёзо» начнет действовать во Франции, а в Нижнем Тагиле выставка откроется в октябре, и будет действовать до августа 2011 года.