Министр культуры и туризма обсудил с тагильчанами вопросы подготовки выставки

Начальник управления культуры Администрации города Владимир Капкан и представители музеев Нижнего Тагила доложили министру о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к выставке. Она станет одним из пяти самых крупных культурных федеральных проектов 2010 года, который объявлен годом России во Франции и годом Франции в России.

В рамках выставки пройдет показ коллекций музеев Ле Крёзо и Нижнего Тагила, в которых будет дано представление о роли Демидовых и Шнайдеров в становлении двух мировых промышленных держав. Также на музейных площадках будет представлена современная промышленная продукция, которая поможет посетителям выставки понять сегодняшний уровень промышленного и научного потенциала регионов.