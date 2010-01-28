Москва попросила доработать инвестплан г.Нижний Тагил

По словам Юрия Кузнецова, эти замечания являются незначительными и будут устранены в установленный срок. "Процесс уже запущен", - отметил он. При этом, что именно не устроило московских экспертов, замглавы не пояснил. Он рассказал, что общая стоимость инвестпроектов, включенных в план развития этого города до 2015 года составляет 148 млрд рублей. Из них 41% или 60 млрд рублей город рассчитывает привлечь из федерального бюджета, 54% должны составить частные инвестиции, остальное - средства местного и областного бюджетов.

Последний вариант инвестплана подразумевает реализацию 27 проектов. Это, в частности, строительство конвертерного цеха на НТМК стоимостью 42 млн рублей, создание химического кластера на базе "Уралхимпласта" (27 млрд рублей), реализация первого этапа строительства Уральского индустриального парка (12 млрд рублей), строительство второй очереди (порядка 25 тыс. кв. м) логистического центра класса А - 615 млн рублей и т.д. Реализации всех намеченных проектов, по предварительным подсчетам, позволит создать в городе более 11 тыс. постоянных и порядка 20 тыс. временных рабочих мест.