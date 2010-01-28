Москва попросила доработать инвестплан г.Нижний Тагил
Комплексный план инновационного развития Нижнего Тагила попросили доработать. Как сообщил заместитель главы администрации Нижнего Тагила по стратегическому развитию и инвестициям Юрий Кузнецов, у рабочей группы при Министерстве регионального развития возникли замечания, на устранение которых дано три дня.
По словам Юрия Кузнецова, эти замечания являются незначительными и будут устранены в установленный срок. "Процесс уже запущен", - отметил он. При этом, что именно не устроило московских экспертов, замглавы не пояснил. Он рассказал, что общая стоимость инвестпроектов, включенных в план развития этого города до 2015 года составляет 148 млрд рублей. Из них 41% или 60 млрд рублей город рассчитывает привлечь из федерального бюджета, 54% должны составить частные инвестиции, остальное - средства местного и областного бюджетов.
Последний вариант инвестплана подразумевает реализацию 27 проектов. Это, в частности, строительство конвертерного цеха на НТМК стоимостью 42 млн рублей, создание химического кластера на базе "Уралхимпласта" (27 млрд рублей), реализация первого этапа строительства Уральского индустриального парка (12 млрд рублей), строительство второй очереди (порядка 25 тыс. кв. м) логистического центра класса А - 615 млн рублей и т.д. Реализации всех намеченных проектов, по предварительным подсчетам, позволит создать в городе более 11 тыс. постоянных и порядка 20 тыс. временных рабочих мест.
Вчера три свердловских моногорода - Каменск-Уральский, Асбест и Нижний Тагил - представили рабочей группе при Минрегионразвития РФ комплексные планы инновационного развития. Если эти документы будут окончательно утверждены, данные муниципалитеты могут рассчитывать на существенную поддержку за счет федеральных средств уже в 2010 году.