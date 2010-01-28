Почти 30% взятых в регионах России проб воды не соответствуют нормам

"Несмотря на очевидные преимущества в России, из 24 тысяч муниципальных образований в половине имеются перебои с водоснабжением, и только 71% проб воды соответствует гигиеническим нормам", - сказал министр на совещании в Минрегионе, посвященном проблемам водоснабжения.

По его словам, значительное число водопроводных станций нуждается в реконструкции, а износ трубопроводов в отдельных городах превышает 60%.

При этом министр напомнил, что в России - самые большие запасы водных ресурсов в Евразии.

"Не случайно гарантированное обеспечение населения соответствующей стандартам питьевой водой и очистка сточных вод стали одним из приоритетов государственной политики России", - сказал Басаргин, чьи слова приводит пресс-служба Минрегиона.

Министр напомнил, что правительство РФ одобрило водную стратегию России до 2020 года. На ее финансирование предусматривается 662 миллиарда рублей, в том числе 480 миллиардов - из федерального бюджета.

"В числе прочих целей стратегия предусматривает сокращение непроизводительных потерь воды в два раза", - говорится в пресс-релизе.

Басаргин также отметил, что проблемы обеспечения водой и очистки сточных вод решаются в рамках федеральной целевой программы "Жилище", федеральных целевых программ территориального развития, а также программ развития отдельных регионов. Они предусматривают комплекс мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, систем канализации, очистных сооружений. Общий объем финансирования составляет 53,8 миллиарда рублей.

В частности, к Олимпийскими играм-2014 в Сочи и к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке в этих городах будут полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения.

Одним из важных проектов, по словам Басаргина, является создание в России Международной водной академии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.