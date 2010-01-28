«Учим английский после работы» для работников предприятий и организаций города
28 января 2010, 19:01ОбществоArtem
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5 и 8 февраля презентация уникальной методики обучения разговорному и деловому английскому языку по авторским программам и учебным материалам ведущих зарубежных издательств-In Company, Market Leader, Natural English и др.
Методика предусматривает обучение взрослых и позволяет овладеть требуемым уровнем знаний в короткие сроки.
Программа презентации:
Место проведения: «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» - управление НТМК, корпус 5, 3-й этаж.
Время проведения: 5 и 8 февраля - с 9 час. до 13 час. и с 16 час. до 17 час. 30 мин.
Телефоны для справок:
«Центр подготовки персонала Евраз-Урал»- (3435) 49-05-46Школа иностранных языков «Переводчик» - (3435) 25-79-66, 8-908-909-08-77
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