В Екатеринбурге молодой человек добровольно сдал два килограмма "Спайса"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВД Екатеринбурга, молодой человек заявил, что когда услышал новость о запрете курительных смесей, то решил добровольно сдать "Спайс" сотрудникам милиции.

В ходе выяснения всех обстоятельств, у сотрудников милиции возникло подозрение, что молодой человек принёс два килограмма "Спайса", испугавшись за свою безопасность. Как выяснилось, неделей ранее был задержан его друг-компаньон, с которым они снимали офис и распространяли курительную смесь.