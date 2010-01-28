В Екатеринбурге молодой человек добровольно сдал два килограмма "Спайса"
28 января 2010, 18:34ОбществоArtem
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Накануне, 27 января, в управление милиции №2 Екатеринбурга пришёл мужчина 25 лет с двумя килограммами курительной смеси "Спайс".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВД Екатеринбурга, молодой человек заявил, что когда услышал новость о запрете курительных смесей, то решил добровольно сдать "Спайс" сотрудникам милиции.
В ходе выяснения всех обстоятельств, у сотрудников милиции возникло подозрение, что молодой человек принёс два килограмма "Спайса", испугавшись за свою безопасность. Как выяснилось, неделей ранее был задержан его друг-компаньон, с которым они снимали офис и распространяли курительную смесь.
Стоит отметить, что уголовная ответственность молодому человеку не грозит.
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