В рамках национального проекта «Здоровье» в Нижний Тагил поступило 26 тыс. доз вакцины от гепатита В
28 января 2010, 18:44ОбществоArtem
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Всего поставлено 26 тысяч доз препарата. Вакцина предназначена для проведения бесплатной первой вакцинации населения в возрасте от 20 до 55 лет, не привитых и не болевших ранее.
Партия будет распределена по всем городским поликлиникам, которые обслуживают взрослое население.
Напомним, что вакцинопрофилатику гепатита необходимо повторять один раз в 5 лет. Она рекомендуется всем гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.
Поставить прививку можно, обратившись к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, полис и, если есть, прививочный сертификат. Период кампании вакцинации продлится с 1 по 15 февраля.
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