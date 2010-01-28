В рамках национального проекта «Здоровье» в Нижний Тагил поступило 26 тыс. доз вакцины от гепатита В

Партия будет распределена по всем городским поликлиникам, которые обслуживают взрослое население.

Напомним, что вакцинопрофилатику гепатита необходимо повторять один раз в 5 лет. Она рекомендуется всем гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.