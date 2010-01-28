Внимание!!! Пропал человек!!!
28 января 2010, 10:22ОбществоArtem
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12.01.2010 г. примерно в 9.00 из общежития №1 НТГСПА вышел Чапля Данил Юрьевич.
Он должен был идти на экзамен. На своем факультете(ФЛФ) в тот день он так и не появился.
Он среднего роста(примерно 170 см), плотного телосложения, у него короткие темные волосы.Был одет в черный пуховик фирмы "PUMA", черную шапку с логотипом "T-MOBILE", темно-синие джинсы, кожаные черные ботинки на толстой подошве. У него также был рюкзак с надписью "АРИЯ".
При себе имел следующие документы: паспорт, студенческий билет, пропуск в общежитие НТГСПА.
Если кто-то что-то знает о местонахождении Данила, либо видел его в день исчезновения или после - большая просьба сообшить об этом. Важна любая мелочь.
Информацию можно оставлять в комментариях или в темеhttp://vkontakte.ru/club14712932
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