Внимание!!! Пропал человек!!!

Он должен был идти на экзамен. На своем факультете(ФЛФ) в тот день он так и не появился.

Он среднего роста(примерно 170 см), плотного телосложения, у него короткие темные волосы.Был одет в черный пуховик фирмы "PUMA", черную шапку с логотипом "T-MOBILE", темно-синие джинсы, кожаные черные ботинки на толстой подошве. У него также был рюкзак с надписью "АРИЯ".

При себе имел следующие документы: паспорт, студенческий билет, пропуск в общежитие НТГСПА.

Если кто-то что-то знает о местонахождении Данила, либо видел его в день исчезновения или после - большая просьба сообшить об этом. Важна любая мелочь.