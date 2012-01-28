Банк24.ру – любимый банк Интернета

Вот лишь некоторые отзывы пользователей:

ritaGolovkk:

Мои фирмы сидят на обслуживании в Интернет-банке от Банка24.ру с 2009 года. До этого были в УРБРиР. Могу сравнивать и обслуживание, и удобство. Р/с свежего ООО я сразу открыла тут же, я уже все знаю в банке. Банк круглосуточный, зачисление безнала на счет до 11-ти вечера. Прием наличных несколько раз в день. Зачисление нала на р/с в тот же день. Иногда приходится сразу отправлять деньги за товар. В банке оперативно организована работа дистанционного управления счетом. Ну, и банк не держит платежи.

Так что, мне кажется, на данный момент Банк24.ру для малого бизнеса - самый подходящий в нашем городе.

Tihomirov:

Полтора года назад я переквалифицировался из врача-невропатолога поликлиники в предпринимателя. Открыл в форме ООО медицинский кабинет. Расчетный счет завел в Банке24.ру, как посоветовала знакомая.

Сначала все было для меня ново и сложно. Но оказалось, что Интернет-банк – это самое не проблемное место в бизнесе. Как заходить в Интернет-банк на свой счет, что там смотреть и в какой графе и сколько знаков, я освоил быстро. Это делаю уверенно. Отправить налоговые платежи, посмотреть небольшие поступления по безналу – тоже оказалось не так сложно.

Справляюсь сам, на годовой отчет найму бухгалтера. Распечатки в банке мне дают и подсказывают, за это не беспокоюсь. Внимательно читаю сообщения от банка, в октябре поменялись реквизиты Железнодорожной налоговой инспекции, в которой я состою на учете. Так банк сразу предупредил, куда платить налоги правильно. Получается, банк для меня - источник информации по связанным с бизнесом законодательным вопросам. Даже про выходной в Америке 24.11 банк известил, хотя я в долларах не работаю. Банк работает качественно, ни разу не было ситуации, чтобы я тратил время попусту. Наоборот, все быстро и доступно.