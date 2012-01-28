Давайте помогать людям!
28 января 2012, 19:39ОбществоАлександра Логинова
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Накануне мы съездили в один из детских домов Нижнего Тагила. Для его воспитанников мы отвезли билеты на представление в цирке.
Очень надеемся, что ребятам понравилась новая программа, и они хорошо провели эту субботу на представлении в тагильском цирке.
Конечно, в городе очень много людей, которым требуется помощь и поддержка. И пусть мы не можем сделать доброе дело для всех и каждого, но давайте не забывать, что кому-то одному у всех нас всегда есть возможность помочь - словом или делом.
© Александра Балуева, TagilCity.ru
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