Давайте помогать людям!

Очень надеемся, что ребятам понравилась новая программа, и они хорошо провели эту субботу на представлении в тагильском цирке .

Конечно, в городе очень много людей, которым требуется помощь и поддержка. И пусть мы не можем сделать доброе дело для всех и каждого, но давайте не забывать, что кому-то одному у всех нас всегда есть возможность помочь - словом или делом.