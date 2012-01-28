Любимый день недели жителей Нижнего Тагила - пятница

Последний рабочий день ценится у жителей Тагила больше всего, за него голосует 259 человек, это почти 45% опрошенных.

210 человек любят субботу, а третий лидер голосования - воскресенье, но лишь 40 человек (6,9%) отдали ему свой голос.

Также мы выяснили, что жители города меньше всего любят вторники - заних проголосовали всего 6 человек, а понедельник в рейтинге любимых днейнедели идет на почетном 6 месте.

Середина недели - среда и четверг - особой поддержки у опрашиваемыхлюдей не нашла, за них в общей сложности проголосовало 6%. Всего вопросе приняло участие 579 человек.

Также наши друзья и подписчикиотметили, что любят больше всего именно выходной день или последнийрабочий, как предвкушение отдыха. Ведь не у всех людей пятидневныйграфик работы.

Пятница многим нравится тем, что после рабочего дня можно пойти отдохнуть в кафе или клуб. При этом не обязательно быть нарядно одетым: девушкам достаточно надеть стильную блузку и женские зауженные джинсы. В джинсах чувствуешь себя комфортно и за столом, и на танцполе. Кроме того, в них удобно гулять по ночному городу.