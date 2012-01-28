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В Екатеринбурге прошел митинг рабочих в поддержку Владимира Путина, танк «Уралвагонзавода» не приехал
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге прошел митинг рабочих в поддержку Владимира Путина, танк «Уралвагонзавода» не приехал

28 января 2012, 23:18ОбществоОльга
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