В Екатеринбурге прошел митинг рабочих в поддержку Владимира Путина, танк «Уралвагонзавода» не приехал

Приехавшие на митинг рабочие с промышленных предприятий Свердловскойобласти собирались на привокзальной площади Екатеринбургаорганизованными группами. Со стороны они напоминали школьников, вышедшихна экскурсию. Каждую такую группу возглавлял человек, державший высоконад головой плакат с названием предприятия. Следом за ним строем шагалиработники с шариками и транспарантами «Урал за стабильность!» или«Россия – только вперед!». Ручейки таких групп смешивались только наплощади.

Организаторы митинга анонсировали, что акция пройдет, в первую очередь, это – дело рабочих заводов Свердловской области.

Ихподвозили к месту событий на автобусах и электричках. Только из НижнегоТагила, с «Уралвагонзавода», рабочие которого выступили организаторамиакции, в Екатеринбург прибыло два состава с участниками митинга.

«Нашиначальники сами не ожидали такой активности людей. Думали как обычно –придется устраивать принудиловку, сгонять народ. А вышло наоборот:желающих поехать оказалось больше, чем требовалось. Всем хочется нахаляву сгонять в Екатеринбург, повеселиться», - поделился скорреспондентом «Газеты.Ru» за день до митинга рабочий «Уралвагонзавода»Евгений.

В Екатеринбурге визитеров ждал не только митинг и горячаяполевая кухня, но и выступление группы «Любэ» и Надежды Бабкиной.Николай Расторгуев спел несколько своих хитов, после чего перешел ккомплиментам в адрес Владимира Путина, на которые бурного отклика, впрочем, не последовало.

Следом на сцену поднялся один изорганизаторов создания в противовес активистам Болотной площади ипроспекта Сахарова «Рабочих комитетов в поддержку Владимира Путина»рабочий Игорь Холманских, который напомнил манифест «комитетчиков», чторабочий класс – «не быдло». О «быдле» говорили и другие ораторы, в толпесобравшихся было несколько плакатов на эту тему – например, «Пусть тот,кто называет нас быдлом, посмотрит в зеркало!»

Мы приехали сюда поддержать Владимира Владимировича Путина. Мы приехали сюда сами, по своей воле, никто нас не заставлял. Ихотелось бы отметить, что мы не быдло. Мы работаем на заводе. И мырады, что мы там работаем рассказала «Газете.Ru» Марина Шабанова,сотрудница «Уралвагонзавода».

Наиболее эмоциональным оказалосьвыступление депутата Госдумы Валерия Трапезникова. «Мы – это властьнарода. Мы нанимаем чиновников и чиновники работают для нас! Я предлагаюречевку: Урал, Россия, Путин!», - проскандировал он несколько раз.Правда, собравшиеся не стали поддерживать его. Лишь оппозиционеры, такжепришедшие на площадь, передразнили: «Украл Россию Путин».

Выступающиемного говорили о стабильности – главном тезисе предвыборных статей ивыступлений Владимира Путина, самом Путине и о том, что революции странене нужны. Несмотря на умеренный мороз – в Екатеринбурге было минус 12 –митинг был недолгим и завершился через час. Танк сборки«Уралвагонзавода», который рабочие нижнетагильского предприятияобещали пригнать в Екатеринбург на митинг, на привокзальной площади так ине появился. По оценкам ГУВД, мероприятие собрало 14 тысяч человек. Нонаблюдатели приводили другие цифры – 4000 – 6000 участников.

Преждечем объявить митинг законченным, ведущие попросили его участников сдатьрабочие рукавицы, которые перед началом акции им раздали сотрудники«Уралвагонзавода». По задумке организаторов, эти рукавицы следуетподарить лидерам российской оппозиции.

«Немногие сдают рукавицы, -пояснила «Газете.Ru» девушка с коробкой, на которой значилось «АлексеюНавальному». – Только две пары сдали. На одной рукавице написано «Мы небыдло», а на другой «Урал – алкашка». Что к чему, не пойму!».

Ранее всоцсетях появились жалобы на то, что рабочим уральских предприятийнастоятельно рекомендуют приехать в Екатеринбург на митинг. В поддержкуакции на некоторых местных телеканалах в эфир вышла серия роликов, героикоторых – студенты, пенсионеры и люди средних лет – собираются намитинг, несмотря на противодействие окружающих.

Ни в роликах, ни вдругих анонсах акция в Екатеринбурге не была обозначена какагитационная. Источник финансирования митинга и роликов не указан, чтоуже вызвало негативную реакцию у представителей парламентской оппозиции.