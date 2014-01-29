Ford показал кусочек новой глобальной модели
Компания Ford опубликовала первое изображения глобального концептуального автомобиля, который является предвестником модели для Индии и других развивающихся рынков. Премьера прототипа состоится в начале феврале текущего года на моторшоу в Нью-Дели.
По словам представителей «Форда», концепт создан в соответствии с философией глобального дизайна марки, но с учетом предпочтений клиентов в Индии. Прототип даст представление о том, как будет выглядеть компактный городской автомобиль для развивающихся рынков. Более детальной информации об этой машине пока нет.
Нацеленность компании Ford на сегмент компакт-каров, в особенности в Индии, обусловлена тем, что автомобили этого класса принесли производителю почти треть всех продаж в 2013 году. Кроме того, в «Форде» рассчитывают, что число проданных компактных машин в Индии увеличится с миллиона экземпляров (в прошлом году) до двух миллионов (к 2018 году).
В апреле прошлого года на моторшоу в Шанхае Ford представил другой прототип — седан Escort. Машина изначально разрабатывалась с учетом предпочтений китайских автомобилистов и исключительно для местного авторынка. Но вскоре после ее дебюта появились слухи, что «Эскорт» может добраться до Европы.
Сейчас в компании рассматривают возможность выпуска серийной версии этой четырехдверки. В том случае, если этому проекту дадут «зеленый свет», то продажи седана должны начаться не только в Азии, но и в европейских странах. Подобная модель смогла бы занять свободную нишу между Focus и Mondeo, попав в так называемый сегмент «C+».