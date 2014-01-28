Футбольные фанаты предложили Куйвашеву проводить игры «Урала» в Нижнем Тагиле
Напомним, сейчас идет реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге, поэтому фанаты обеспокоены, где будут проводиться игры футбольного «Урала».
Накануне председатель правления «Союза болельщиков Урала» Владимир Перетягин предложил губернатору области Евгению Куйвашеву проводить игры в Нижнем Тагиле, а соответствующая справка уже передана в свердловское минспорта, пишет издание URA.ru.
Причем на рассмотрении не только наш город – предлагается проводить игры либо в Челябинске, либо в Тюмени, либо в Тагиле на стадионах «Уралец» или «УВЗ». Нижний Тагил наиболее интересен в том плане, что до него проще и дешевле добраться из того же Екатеринбурга. Однако проблема в недостаточной готовности самого города принять игры премьер-лиги. Нужно увеличивать количество посадочных мест, строить туалеты, общепит, организовывать парковку. Как добавляет Перетягин, в любом случае потраченные средства и усилия не будут напрасными — «Все это останется городу».
Конечно, интересно, какое решение в итоге примет город, но без дополнительного финансирования говорить об этом даже не придется.
© TagilCity.ru