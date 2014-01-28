Где пообедать в Нижнем Тагиле?

Чтобы избежать такого печального исхода, следует помнить, что работа не убежит, а вот лечиться в таком случае придется долго и дорого. Самый простой способ – вовремя ходить обедать. Но где можно недорого перекусить? Мест, в общем-то, достаточно много:

• Ресторан;

• Столовая;

• Закусочная;

• Пиццерия.

Рестораны

Несмотря на то, что ресторан в Нижнем Тагиле – заведение достаточно высокого класса, некоторые из них идеально подходят для обеденного перерыва. Во-первых, значительная часть ресторанов практикует так называемый бизнес-ланч – комплекс готовых блюд, которые в обеденное время стоят дешевле. При этом, цена такого обеда, что вполне естественно, будет несколько дороже, чем в заведениях более низкого класса, зато можно будет поесть не торопясь и с комфортом. И, конечно же, качество и вкус такого обеда будут на высоте.

Столовые

Таких предприятий самообслуживания в городе больше всего – каждая школа, техникум, институт или государственное предприятие имеют свою столовую. Цены в таких заведениях отличаются демократичностью, а если удастся найти место, где хорошо готовят, то его можно считать идеальным повседневным вариантом. Единственный минус – обеденный перерыв в техникумах и аналогичных учреждениях мгновенно наполняет такую столовую очередями, поэтому лучше подгадывать свой приход ко времени, когда он еще не начался или уже закончился.

Закусочные, пиццерии, бары

Здесь можно рассуждать достаточно долго, но стоит помнить – чем дешевле, тем больше шанс получить некачественную пищу. Вполне естественно, что в откровенно копеечные закусочные лучше не соваться, и в особенности следует избегать заведений у вокзалов, остановок и рынков – их хозяева частенько экономят на качестве, рассчитывая на то, что случайно оказавшийся тут клиент не будет возвращаться и устраивать скандал.