Именные стипендии получили лучшие студенты и будущие работники ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)
Лучшие студенты базового учебного заведения ЕВРАЗ НТМК стали обладателями корпоративных стипендий Компании. На днях свидетельства на денежные выплаты в 2014 году были вручены 76 старшекурсникам Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых.
Свидетельства о награждении именными стипендиями в торжественной обстановке учащимся вручили представители ЕВРАЗа. Размер каждой стипендии составляет от 11 до 18 тысяч рублей за семестр, в зависимости от успехов в учебе. Все стипендиаты – будущие прокатчики, сталевары, доменщики, электрики и механики – уже зарекомендовали себя во время производственной практики на металлургическом комбинате.
Корпоративные свидетельства на право получения стипендии ЕВРАЗа будут вручены студентам шести профильных профессиональных учебных заведений России, в том числе филиала Нижнетагильского технологического института Уральского федерального университета и Московского института стали и сплавов. Таким образом, ЕВРАЗ поощряет студентов за отличную учебу и активное участие в научной работе.
После окончания учебных заведений стипендиаты ЕВРАЗа получат гарантированные рабочие места в структурных подразделениях Нижнетагильского металлургического комбината.
Фото пресс-службы ЕВРАЗ НТМК
© TagilCity.ru по данным пресс-центра ЕВРАЗа