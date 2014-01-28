Именные стипендии получили лучшие студенты и будущие работники ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)

Свидетельства о награждении именными стипендиями в торжественной обстановке учащимся вручили представители ЕВРАЗа. Размер каждой стипендии составляет от 11 до 18 тысяч рублей за семестр, в зависимости от успехов в учебе. Все стипендиаты – будущие прокатчики, сталевары, доменщики, электрики и механики – уже зарекомендовали себя во время производственной практики на металлургическом комбинате.