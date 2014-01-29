Льюис Хэмилтон разбил болид Mercedes в первый день тестов

Автомобиль врезался в барьер, однако гонщик не пострадал – Хэмилтон смог самостоятельно выбраться из кокпита.

В результате столкновения на машине оказалась разрушена вся передняя часть. Смогут ли механики починить шасси, и сколько времени потребуется на восстановление, пока неясно.

К моменту аварии Хэмилтон являлся наиболее результативным участником испытательных заездов: за рулем F1 W05 Льюис преодолел 18 кругов с лучшим временем 1:27.820. Большинство конкурентов британского пилота были не в состоянии проехать хотя бы один быстрый круг: машины соперничающих команд либо ломались, либо возвращались в боксы после установочного круга.

Бывший технический директор команд Jordan и Jaguar Гэри Андерсон полагает, что авария произошла из-за того, что на болиде Mercedes AMG надломилось крепление переднего антикрыла, с помощью которого спойлер соединяется с носовым обтекателем. По мнению эксперта, расчет нагрузки, которую способно выдержать крепление, является стандартной задачей для всех гоночных коллективов. Таким образом, неспособность компонента сохранить прочность в нормальных условиях может свидетельствовать о фундаментальном просчете при проектировании узла. Британец считает, что ради исключения угрозы жизни пилотов в Mercedes AMG не станут выпускать болид на трассу с запасным антикрылом, построенным по той же технологии – вместо этого команда попробует разобраться в причинах произошедшего.

По сведениям Auto Motor und Sport, Хэмилтон не вернется на трассу в течение дня. Новое антикрыло для Mercedes F1 W05 будет доставлено в Херес в 6 утра в среду, 29 января.