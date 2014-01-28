Особенности отелей Будапешта

Будапешт – один из древних городов Европы и столица Венгрии, у которой вполне современное лицо. Многочисленным туристам и гостям Будапешта обеспечены широкие возможности для выбора временного жилья всех ценовых категорий, начиная от недорогих хостелов, стоимостью 7-8 евро за ночь, заканчивая фешенебельными 5-звездочными отелями, проживание в которых обходится в сотни евро в сутки. Разумеется, жизнь в столице несколько дороже, чем в целом по Венгрии.

Самые роскошные и дорогие гостиницы расположены в районе Будайской крепости, одной из главных достопримечательностей Будапешта. В то же время, на противоположном берегу Дуная в районе Пешта можно найти множество уютных хостелов с вполне приемлемыми ценами. И все же в районе Буда воздух и экология намного лучше, благодаря близости гор, покрытых лесными массивами.

В каком районе столицы лучше поселиться? Выбор зависит от целей поездки. Если хочется развлечений, имеет смысл остановиться в районе Пешт, на правом берегу Дуная. Именно здесь сосредоточено максимальное количество кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и, разумеется, гостиниц – как дорогих, так и не очень. К слову, даже гостиницы будапешта эконом класса отличаются весьма высоким показателем «цена/качество».

Любой отель 3 звезды – это всегда просторные номера, оборудованные всей необходимой мебелью, полноценный завтрак «шведский стол», отзывчивый персонал, неплохо понимающий русский язык. Интересный факт: в этом районе Будапешта очень мало неудобно расположенных гостиниц. Почти все они находятся вблизи остановок общественного транспорта. Иными словами, тем, кто выберет проживание в районе Пешт, гарантировано веселое времяпрепровождение и комфортные условия даже в недорогом отеле. Средняя стоимость двухместного номера начинается от 50 евро (завтрак входит в стоимость). Что касается криминогенной обстановки – в Будапеште она не хуже и не лучше, чем в любой из европейских столиц.