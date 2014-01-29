Платные парковки выведут за Садовое кольцо в 2014 году

«В текущем году мы планируем точечное расширение зоны платной парковки в пределах Третьего транспортного кольца», – заявил Ликсутов.

Первые платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013-го стоянка стала платной внутри Бульварного кольца, а с 25 декабря их территория расширилась до границ Садового кольца. Кроме того, в начале декабря на улицах внутри Бульварного кольца была увеличена стоимость часа хранения автомобиля — с 50 до 80 рублей.

Как добавил Ликсутов, в этом году в рамках пилотного проекта парковка по воскресеньям и праздникам станет бесплатной.