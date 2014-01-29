Платные парковки выведут за Садовое кольцо в 2014 году
Зона платной парковки расширится за пределы Садового кольца уже в текущем году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
«В текущем году мы планируем точечное расширение зоны платной парковки в пределах Третьего транспортного кольца», – заявил Ликсутов.
Первые платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013-го стоянка стала платной внутри Бульварного кольца, а с 25 декабря их территория расширилась до границ Садового кольца. Кроме того, в начале декабря на улицах внутри Бульварного кольца была увеличена стоимость часа хранения автомобиля — с 50 до 80 рублей.
Как добавил Ликсутов, в этом году в рамках пилотного проекта парковка по воскресеньям и праздникам станет бесплатной.
Ранее в Москве планировалось провести референдум по платным парковкам. Его организаторы рассчитывали выяснить мнение горожан по поводу расширения зоны платной парковки до границ Садового кольца, а также возможного дальнейшего увеличения количества платных стоянок. В середине января от референдума было решено отказаться. Причиной этого стало обнаружение большого количества фальсификаций подписных листов.